Anthony Rappo dans les dix

Le Team Humard Vélo-Passion Renfer tourne autour du podium sur le Tour du Beaujolais. La formation cycliste jurassienne a engrangé deux 4es places ce week-end en France sur les étapes de cette course de deux jours. Elles ont été signées par Anthony Rappo sur le premier tracé et par Dominic Von Burg sur le deuxième parcours. Le Neuchâtelois Anthony Rappo a encore pris le 7e rang de la troisième et dernière étape. Il termine ce Tour du Beaujolais à la 7e place du classement général en tant que meilleur coureur du Team Humard Vélo-Passion Renfer. /msc+comm