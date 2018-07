Nairo Quintana cinq ans après !

Cinq ans après sa dernière victoire d’étape sur le Tour de France, Nairo Quintana a renoué ce mercredi avec le succès lors de la 17e étape. Le Colombien s’est imposé en solitaire au sommet du col du Portet dans les Pyrénées. Le leader de la Movistar a terminé avec 28 secondes d’avance sur l’Irlandais Dan Martin et 48 secondes sur Geraint Thomas qui conforte son maillot jaune.





Derrière eux, le deuxième du général Chris Froome (qui termine à 1’36’’) et le Français Romain Bardet (2’35’’) ont lâché prise dans les derniers kilomètres du col du Portet. Le Britannique, quadruple vainqueur du Tour de France, laisse même sa deuxième place du classement au Néerlandais Tom Dumoulin qui termine 5e de l’étape aux côtés de Primoz Roglic. Le Slovène conserve sa 4e place au général alors que le vainqueur du jour, Nairo Quintana, fait son entrée dans le top 5.





Thomas y va tout droit

Le Gallois Geraint Thomas, désormais leader confirmé de la redoutable équipe Sky, possède 1 minute et 59 secondes d’avance sur Tom Dumoulin et a fait un grand pas vers la victoire finale. Les favoris auront encore l'occasion de se montrer vendredi dans les cols du Tourmalet et d'Aubisque ainsi que lors du contre-la-montre samedi. /jpi