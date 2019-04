Un Tour de Romandie très neuchâtelois

Parmis les outsiders, on retrouve deux anciens vainqueurs, le Russe Ilnur Zakarin et le Slovène Simon Spilak. A suivre également le Slovène Tadej Pogacar (UAE Emirates), brillant au Pays basque, le Colombien Carlos Betancur, qui a regoûté aux joies de la victoire récemment et le grand espoir belge Remco Evenepoel (Deceuninck), double champion du monde espoir.





Une brochette de Suisses

Dix-sept Suisses sont annoncés au départ. Un nombre anormalement élevé rendu possible par la présence d'une équipe nationale dirigée par Swiss Cycling dans laquelle on retrouve entre autres Simon Pellaud et Dylan Page, noms encore à confirmer par la Fédération.