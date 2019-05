Tour de Romandie : la 4e étape raccourcie

La quatrième étape du Tour de Romandie entre Lucens et Torgon a été raccourcie en raison des risques météo. Elle passe de 176 km à 107,6 km.

Le départ sera donné à 14h35 à Lucens au lieu de 12h25. Le tracé sera direct et passera par Romont, Châtel-St-Denis, Vevey et Aigle. Les deux ascensions du Jaun et des Mosses ont été supprimées. Les meilleurs coureurs n'auront que la montée finale de 10,5 km vers Torgon pour se départager.

Les communes concernées par les changements de tracé avaient été averties vendredi. Le balisage du nouveau parcours avait également été effectué vendredi en prévision d'un changement.

Le dernier changement inopiné de parcours de la boucle romande datait de 2016 lors de la première étape, La Chaux-de-Fonds - Moudon. En raison de la neige tombée la nuit précédente, le départ avait été déplacé à Mathod. /ATS-mwi