Daryl Impey remporte la 9e étape

Le 14 juillet a été explosif sur le Tour de France. En ce dimanche, jour de fête nationale française, les coureurs ont pris part à la 9e étape reliant Saint-Etienne à Brioude sur plus de 170 kilomètres. Daryl Impey a fait partie de l’échappée qui s’est détachée à 45 kilomètres de l'arrivée. Il s’est accroché à la roue du Belge Tiesj Benoot et l’a coiffé au poteau sur la ligne d’arrivée. Agé de 34 ans, Daryl Impey a remporté ainsi son premier succès sur le Tour. Au niveau du classement général, le Français Julian Alaphilippe et son équipe la Deceuninck ont parfaitement géré la course pour permettre au cycliste tricolore de conserver le maillot jaune de leader. Lundi, les cyclistes vont partir de Saint-Flour pour rejoindre Albi dans ce qui constituera une 10e étape longue de 217,5 kilomètres. /dpi