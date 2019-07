Alaphilippe remporte le contre-la-montre et reste en jaune

Julian Alaphilippe a livré un sacré numéro en conservant son maillot jaune à l’issue du contre-la-montre à Pau ce vendredi. Le Français a remporté cette 13e étape et devancé de 14 secondes le Britannique Geraint Thomas qui termine deuxième sur ce tracé de 27 km. C’est le Belge Thomas De Gendt, longtemps en tête, qui complète le podium à 36 secondes du vainqueur.

Julian Alaphilippe accroît donc son avance au général et devance désormais Geraint Thomas de 1 minute et 26 secondes. Le Gallois réussit néanmoins une superbe opération avant la montagne puisqu’il prend du temps à tous les grimpeurs. Il lâche notamment son coéquipier chez Ineos, le Colombien Egan Bernal, qui accuse désormais presque une minute et demie de retard sur son leader.

La bonne opération est également à mettre à l'actif du Néerlandais Steven Kruijswijk qui prend la troisième place du classement général à 2’12’’ du maillot jaune. Thibaut Pinot a aussi fait un chrono remarqué en terminant 7e de ce contre-la-montre et qui pointe désormais au 7e rang de la hiérarchie. Le cycliste franc-comtois perd du temps sur les trois premiers mais revient à 1’10’’ du podium avant la montagne. Tout cela promet encore une belle bagarre, peut-être dès samedi sur l’ascension du Tourmalet. /jpi