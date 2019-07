Un 2e bouquet pour Caleb Ewan

Il fallait s’y attendre : entièrement plate, la 16e étape du Tour de France cycliste n’a provoqué aucun bouleversement en tête du classement général ce mardi. Disputée en boucle sur 177 kilomètres autour de Nîmes, elle s’est achevée par un sprint massif. Et c’est Caleb Ewan qui s’est montré le plus rapide pour signer son 2e succès sur cette Grande Boucle 2019. L’Australien a devancé l’Italien Elia Viviani et le Néerlandais Dylan Groenewegen.



Cette 16e étape a été marquée par l’abandon de Jakob Fuglsang. Le coureur danois est tombé à une trentaine de kilomètres de l'arrivée à Nîmes. Il occupait la 9e place du classement général. Mercredi, le peloton en découdra sur un terrain plus vallonné de 200 kilomètres entre le Pont du Gard et Gap.

Julian Alaphilippe est toujours le porteur du maillot jaune avant d’attaquer aussi les trois étapes alpestres de jeudi à samedi. Au classement général, le Français compte 1’35’’ d’avance sur le Britannique Geraint Thomas et une 1’47’’ sur le Néerlandais Steven Kruijswijk. Grand animateur des étapes pyrénéennes, Thibaut Pinot occupe le 4e rang avec 1’50 de retard sur son compatriote Julian Alaphilippe. /mne-emu