Les Colombiens ont fait le spectacle

Les deux compatriotes colombiens Nairo Quintana et Egan Bernal ont profité des pentes du col du Galibier pour livrer chacun leur numéro. Le grimpeur de la Movistar s’est imposé en solitaire lors de la 18e étape du Tour de France entre Embrun et Valloire ce jeudi, la première dans les Alpes, après avoir déposé tous ses compagnons d’échappée dans la dernière difficulté de la journée. Il a devancé le français Romain Bardet d’une minute et 35 secondes.

Chez les favoris pour le général, c’est Egan Bernal qui a fait la belle opération de la journée. Le co-leader de chez Ineos a lâché le groupe maillot jaune, y compris son coéquipier Geraint Thomas, pour reprendre 32 secondes à ses principaux rivaux. Il s’empare de la 2e place du classement général à 1’30’’ d’un Julian Alaphilippe une fois de plus très vaillant et auteur d'une magnifique descente vers Valloire. Auteur d’une attaque infructueuse, le tenant du titre Geraint Thomas pointe au 3e rang à 1’35’’. Le Néerlandais Steven Kruijswijk (1’47’’), le Français Thibaut Pinot (1’50’’) et l’Allemand Emanuel Buchmann (2’14’’) restent dans le coup alors qu’il reste deux grosses étapes alpestres avant les Champs-Elysées. /jpi