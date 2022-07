Christophe Moreau : « Tadej Pogacar a assommé ce Tour de France de façon subtile »

Le Tour de France va s’attaquer à la haute montagne l’esprit un peu plus tranquille. Les cyclistes ont tous passé dimanche un test covid qui a donné un résultat négatif pour l'ensemble du peloton. L’UCI l’a annoncé lundi. De quoi passer une journée de repos sereine après une première semaine de course mouvementée. Celle-ci a, notamment, été marquée par l’engouement populaire des Danois lors du coup d’envoi à Copenhague, ainsi que par les 200'000 personnes massées au bord des routes lors des deux étapes qui sont passées en Suisse ce week-end.

Sur le plan sportif, deux hommes se sont particulièrement illustrés : le porteur du maillot vert, le Belge Wout van Aert, et le leader Tadej Pogacar, avec deux victoires chacun. Le Slovène qui s’est emparé du maillot jaune dès la 6e étape file droit vers un troisième sacre avant d’attaquer la haute montagne, son terrain de prédilection. Il compte 39’’ d’avance sur le Danois Jonas Vingegaard et 1’17’’ sur le Gallois Geraint Thomas. « Tadej Pogacar a assommé ce Tour de France de façon subtile en grappillant des secondes sur des étapes qui n’étaient pas exceptionnellement dures. Nous arrivons sur des massifs alpins et il est clair que s’il a la condition de la première semaine il est capable d’agrandir les écarts. Il ne voudra pas laisser passer sa chance lors d’ascensions où les plus grands champions se sont imposés », analyse notre consultant cycliste, l’ancien professionnel Christophe Moreau.