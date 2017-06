Il quitte Wil pour retrouver Wohlen. Dylan Stadelmann va changer de stade cet été. Le footballeur prévôtois a signé un contrat de deux ans avec la formation argovienne de Challenge League. Il l’a annoncé lundi soir sur Facebook. « Pour moi, c’est comme un retour à la maison », dit-il. C’est que le latéral a déjà porté le maillot du FC Wohlen de l’été 2013 à janvier 2016. « J’ai vécu une belle expérience » durant ces deux saisons et demie, précise-t-il. Dylan Stadelmann quitte Wil après 18 mois en terre st-galloise. En février dernier, il avait négocié une clause de départ pour cet été lorsqu’il a dû renégocier son contrat à la baisse en raison des difficultés financières du FC Wil.

Dylan Stadelmann a fait le choix de la prudence. Il concède avoir eu des contacts avec l’étranger et d’autres clubs suisses. Mais il a privilégié l’option Wohlen, « un club sincère, honnête ». Le Prévôtois de 28 ans avoue ne pas avoir rencontré bien souvent une telle atmosphère dans le milieu du football. « Les gens qui y travaillent sont très famille », image-t-il. Même s’il a signé une entente de deux ans, le latéral ne tire pas un trait sur la Super League. Il se montre toutefois conscient que ses chances d’y accéder sont de plus en plus réduites, les clubs préférant miser sur de jeunes joueurs à son poste. /msc