Bienne avec Moutier et Tavannes/Tramelan

Il y aura deux derbys de plus pour les footballeurs régionaux de 2e ligue interrégionale. Les groupes de la saison prochaine ont été publiés en fin de semaine dernière. Le FC Moutier et le FC Tavannes/Tramelan voient le FC Bienne les rejoindre. Le promu intègre en effet le groupe 3. Il y aura donc six derbys au programme de l’exercice 2017/2018. Le FCM et le FCTT découvriront également trois nouvelles équipes : Liestal (arrive d’une autre groupe de 2e ligue interrégionale), Muri (relégué de 1re Ligue) et Reinach (promu). /msc