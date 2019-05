Deux joueurs du FC Bassecourt suivent Anthony Sirufo à Bienne

Anthony Sirufo ne partira pas seul au FC Bienne la saison prochaine. L’entraîneur français qui a conduit le FC Bassecourt au maintien en 1re Ligue de football emmènera dans ses bagages (au moins) deux joueurs vadais. Selon nos informations, les attaquants Jérémy Randaxhe et Brian Beyer évolueront sous le maillot seelandais la saison prochaine. Ils se sont déjà engagés avec le club biennois qui a terminé 6e de 1re Ligue. Arrivé de Belfort pour la phase retour, Brian Beyer (22 ans) a été la révélation de cette seconde partie de saison et grand artisan du maintien des « Jaune et Noir » avec 9 buts inscrits. Jérémy Randaxhe (26 ans) était l'une des valeurs sûres de l’attaque du FC Bassecourt depuis 2014.





Sirufo aimerait aussi Ghomrani

Leur coéquipier Karim Ghomrami pourrait également les rejoindre. Anthony Sirufo aimerait pouvoir s’appuyer sur le solide défenseur central formé au FC Sochaux-Montbéliard, mais le FC Bassecourt espère fortement le conserver. /jpi+lge