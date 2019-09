Le FC Bâle régale d’entrée

Quelle entame de la part du FC Bâle en Ligue Europa ! Les « rouge et bleu » ont écrasé Krasnodar 5-0 (2-0) jeudi soir pour leur premier match dans la phase de poules de la compétition. Devant (seulement) 14'177 spectateurs au Stade St-Jacques, les footballeurs bâlois ont fait preuve d’un réalisme offensif déconcertant face aux Russes. Kevin Bua, auteur d'un doublé (9e, 40e), a permis aux siens d’aller boire le thé avec un matelas déjà confortable. Luca Zuffi (53e), Tonny Vilhena contre son camp et Noah Okafor (79e) ont ensuite salé l’addition en seconde période. Les Rhénans prennent la tête du groupe C à la faveur d’une meilleure différence de buts que les Espagnols de Getafe, vainqueurs des Turcs de Trabzonspor 1-0.





Young Boys et Lugano calent pour leurs débuts

Les deux autres clubs helvétiques engagés en Ligue Europa n’ont pas connu le même destin pour leur entrée en lice dans la phase de poules. Dans le groupe G, Young Boys a été battu sur le terrain de Porto 2-1. Malgré une réussite de Jean-Pierre Nsamé sur penalty (15e), les Bernois ont dû capituler suite à un doublé de Tiquinho (8e, 29e). De son côté, dans la poule B, Lugano s’est incliné sur la plus petite des marges à Copenhague. Les Danois doivent leur victoire à un but de Michael Santos juste après la pause (50e). /ygo