La 1re Ligue de football veut sortir de l’impasse

« La police cantonale bernoise nous a autorisés à jouer ce match. Au début, ils préféraient qu’on ne joue pas, mais j’ai expliqué que la décision ne venait pas de nous mais du comité de la 1re Ligue », explique le président biennois Dietmar Faes. Le club seelandais se prépare donc à accueillir moins de 1'000 spectateurs, conformément aux directives fédérales, et à sensibiliser son public avant la rencontre. « Chacun est responsable de lui-même mais on va aussi sensibiliser les personnes à risques, les plus âges, ceux qui sont déjà atteints de maladies, donc on ne prend pas trop de risques », estime le président du FC Bienne. Le club doit encore affiner son dispositif de mesures durant la semaine, mais le canton de Berne n’exige pas, a priori, la tenue d’une liste nominative pour recenser chaque spectateur présent.





Huis clos ou public ? Les SRD n'ont pas encore tranché



La réflexion est en revanche encore en cours du côté des SR Delémont qui doivent affronter Soleure dimanche à 14h30 à La Blancherie. Le match aura lieu selon le président du club delémontain, Patrick Fleury, reste à trancher si ce sera à huis clos ou avec du public. Les demandes d'autorisation sont en cours auprès des autorités cantonales jurassiennes. /jpi