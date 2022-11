L'Espagne, conquérante, balaye le Costa Rica

Pour son entrée en lice dans le Mondial, l'Espagne a livré une démonstration de force collective et offensive aux dépens du Costa Rica, humilié 7-0 à Doha.

La Roja prend ainsi la tête du groupe E à la différence de buts, à égalité de points avec le Japon, vainqueur surprise de l'Allemagne (2-1) plus tôt dans l'après-midi.

L'Allemagne et l'Espagne seront opposées dimanche au stade Al-Bayt d'Al-Khor, lors de la prochaine journée.

Au stade Al-Thumama de Doha, les Espagnols ont d'entrée pris leurs quartiers dans la moitié de terrain adverse, sans jamais laisser la moindre initiative à des Costaricains totalement dépassés.

L'attaquant de Leipzig Dani Olmo a fait passer le premier frisson dans le stade dès la 5e minute avec une reprise de volée au second poteau qui est passée de peu à côté du but de Keylor Navas, le gardien du Paris SG qui dispute son troisième Mondial d'affilée.

Quatre minutes plus tard, Marco Asensio, l'attaquant du Real Madrid préféré à Alvaro Morata au coup d'envoi, a manqué à son tour l'ouverture du score, son tir à ras de terre à l'entrée de la surface de réparation passant là encore de peu à côté.

Les hommes de Luis Enrique sont finalement passés très logiquement devant à la 11e minute par Dani Olmo qui, après un relais avec Gavi, s'est défait d'Oscar Duarte d'un contrôle en rotation avant de tromper Navas de près.

Totalement maîtres du jeu, les Espagnols ont doublé la marque dix minutes plus tard par Marco Asensio, qui a repris victorieusement un centre tendu de Jordi Alba côté gauche (21e).

Doublé de Ferran Torres

L'affaire a tourné à la démonstration à la demi-heure de jeu lorsque Duarte a fait faute dans la surface sur Jordi Alba. L'arbitre émirati Mohammed Abdulla a sifflé un penalty que Ferran Torres a transformé avec beaucoup de sang froid (3-1).

Dès lors, le reste de la partie s'annonçait très long pour la formation d'Amérique centrale, difficilement qualifiée pour le Mondial en barrage contre la Nouvelle-Zélande (1-0).

En seconde période, la démonstration a tourné à l'humiliation pour les joueurs de Luis Fernando Suarez, avec... quatre nouveaux buts de la Roja.

Ferran Torres y est tout d'abord allé de son doublé pour ajouter un quatrième but en profitant d'une mésentente entre Bryan Oviedo et Navas (54e).

Puis Gavi, le milieu de terrain du Barça, a marqué d'une reprise de volée à la réception d'un centre d'Alvaro Morata (75), entré en jeu à la place de Ferran Torres.

Comme à l'entraînement, et alors que les dernières minutes semblaient une éternité pour Navas et les siens, Carlos Soler (90e) et Alvaro Morata (90+2) ont donné au score une ampleur rare en Coupe du monde, sans précédent dans cette 22e édition.

Demi-finaliste du dernier Euro, la Roja a impressionné pour ses débuts, face à un Costa Rica apparu il est vrai bien faible.

Un premier pari en tout cas réussi pour le sélectionneur Luis Enrique.

/ATS