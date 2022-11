« Le Cameroun a un petit avantage »

« Ce sera un match très très très serré ». Freddy Mveng sera un spectateur particulièrement attentif de l’entrée en lice de l’équipe de Suisse de football à la Coupe du monde au Qatar. La Nati défie le Cameroun jeudi à 11h à Doha, soit les deux pays chers au joueur helvético-camerounais du FC Bienne. Le milieu de terrain donne « un petit avantage » aux Lions Indomptables en raison du climat. Il évoque « une armada offensive qui est plus qu’intéressante » dans les rangs camerounais. « La force principale du Cameroun reste les ailes avec des joueurs assez techniques et très très très rapides », dit-il. Freddy Mveng pointe en revanche la défense de la sélection africaine comme point faible. « C’est un peu olé-olé et il y a eu beaucoup de changements de dernières minutes », explique l’ancien joueur de Neuchâtel Xamax, Sion ou encore Lausanne.