Bertrand Choffat : « Jouer sur un match nul, à ce niveau, c’est impossible »

Défaite interdite pour la Nati ce vendredi soir au Qatar. L’équipe de Suisse de football joue à 20h son dernier match de la phase de groupe face à la Serbie. A l’heure actuelle, les Suisses comptent trois points et occupent le deuxième rang du groupe G. Un match nul face aux Serbes pourrait suffire à décrocher la qualification. Cela dépendrait alors du résultat de l’autre rencontre entre le Cameroun et le Brésil. Un succès, en revanche, qualifierait à coup sûr les hommes de Murat Yakin. Pour Bertrand Choffat, il n’y a d’ailleurs pas d’hésitation : la Suisse doit avoir pour objectif de décrocher la victoire. Notre consultant et ancien formateur auprès de l’Association suisse de football était dans La Matinale pour évoquer ce duel. S’il ne parle pas de « revanche », Bertrand Choffat s’attend, en tout cas, à un match engagé.