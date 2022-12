Igor Djuric : « Je suis déçu de la Serbie »

« Je m’attends à un joli match, ouvert et sans calcul ». Qui de mieux placé qu’Igor Djuric pour évoquer le duel entre la Suisse et la Serbie ? Né au Tessin, mais d’origine serbe, l’ancien défenseur central de Neuchâtel Xamax s’est prêté au jeu de l’interview avant cette rencontre décisive pour l’accession aux huitièmes de finale de la Coupe du monde. Celui qui vient de ranger ses crampons après une demi-saison du côté d’Echallens en 1re Ligue, parle « d’un match chaud à regarder » entre sa famille serbe et lui qui a grandi en Suisse et porté le maillot helvétique en juniors.







« La Serbie doit jouer online »

La Serbie « n’a plus rien à perdre », estime Igor Djuric. « Mais elle encaisse trop de buts ». Lors de ses deux premiers matches dans ce Mondial, contre le Brésil et le Cameroun, elle a concédé cinq buts. « La défense, c’est clairement le point faible, mais cela dure depuis des années, depuis qu’il n’y a plus Vidic derrière », souligne le Tessinois qui se dit « déçu de ce début de championnat du monde réalisé par la Serbie. C’est une équipe jeune, mais avec 6-7 joueurs qui ont gagné la Coupe du monde des moins de 20 ans ».