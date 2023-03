Le FC Bienne manque encore de cohésion

Le FC Bienne doit encore patienter avant de récolter ses premiers points de l’année dans le championnat de Promotion League. Les footballeurs seelandais ont subi la loi de Rapperswil 2-0 dimanche à la Tissot Arena. L’équipe locale a encaissé l’ouverture du score au quart d’heure sur un tir croisé à 15 m. Les St-Gallois, 7es du classement, ont ensuite enrhumé la défense biennoise pour doubler la mise sur un caviar en retrait. « Peu importe le temps qu’il restait à jouer, nous n’aurions jamais marqué aujourd’hui. Je pense qu’on manquait un petit peu d’envie et de grinta, surtout pour obtenir la victoire quoi qu’il arrive. On a beaucoup de nouveaux joueurs dans l’équipe et un peu un manque de cohésion et d’automatismes et cela, ça va venir avec le temps », analyse le capitaine du FCB François Affolter.