Un match « à oublier » pour le FC Bienne

Le FC Bienne n’arrive pas à gagner depuis la reprise du championnat de Promotion League. Les footballeurs seelandais se sont inclinés face à Bavois 3-0 ce samedi en terre vaudoise. Le FCB a pourtant eu « la chance de rentrer au vestiaire sur un score nul et vierge après la première période de jeu », indique son directeur sportif Mauro Ierep. Les hommes de Jean-Michel Aeby ont craqué au début de la deuxième mi-temps en concédant l’ouverture du score à la 49e minute. Les Vaudois ont inscrit les deuxième et troisième buts dans les vingt dernières minutes de la rencontre. Mauro Ierep estime que « c’est un résultat à oublier » et que « ce n’était pas une performance que doit réaliser un club qui joue le maintien ».

Le FC Bienne a ainsi perdu ses cinq dernières rencontres depuis le retour du championnat de Promotion League. Il reste tout de même à la 16e place du classement avec deux points d’avance sur la barre. /fwo