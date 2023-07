Le football féminin à la conquête d’une terre de rugby

Le football féminin veut se faire une place au soleil… en plein hiver austral. La Coupe du monde se dispute dès jeudi et jusqu’au 20 août en Australie et en Nouvelle-Zélande. L’équipe de Suisse joue ses 3 matches de la phase de groupes au pays des All Blacks. Elle défie les Philippines (vendredi à 7h, heure suisse), la Norvège (mardi à 10h) et la Nouvelle-Zélande (dimanche 30 à 9h). La sélection d’Inka Grings a rejoint son camp de base à Dunedin en début de semaine passée. « Les gens ici sont hyper sympas. Ils se donnent à fond autour de cette Coupe du monde », dévoile Michel Kohler depuis la Nouvelle-Zélande. Le préparateur physique jurassien de la Nati féminine a pu aller au contact de la population samedi. « Les gens s’intéressent à cette Coupe du monde mais le rugby est toujours bien présent. Dans les médias, on voit beaucoup plus de rugby que de football pour l’instant », témoigne-t-il.