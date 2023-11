Le FC Bienne au moment du bilan : « Nous sommes là où nous méritons d’être »

L’heure est au repos pour le FC Bienne. Il a achevé dimanche sa première partie de saison. Les footballeurs seelandais pointent à la 6e place de Promotion League au moment de la pause hivernale. Ils ont gagné leur dernier match de l’année ce week-end sur le terrain de la réserve de Lucerne 2-0. Le FCB est à 3 points du podium.

Le coordinateur sportif du club, Oliver Zesiger, était l’invité de La Matinale ce lundi pour tirer un bilan de la performance de cet automne. Le FCB n’a pas signé la moindre victoire face aux cinq premiers du classement. « Nous sommes là où nous méritons d’être, reconnaît le Biennois. On a montré de belles choses au 1er tour mais on a aussi montré un manque de maturité ». A noter que la formation seelandaise est la plus jeune après les équipes des M21. « Au 2e tour, nous n’avons plus le droit de perdre à domicile contre des équipes comme Kriens ou Brühl ».