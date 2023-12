Michel Pont : « La Suisse est capable de jouer la première place »

L’équipe de Suisse de football peut s’estimer heureuse. Le tirage au sort de la phase finale de l’Euro 2024 lui a été favorable samedi soir à Hambourg. La sélection de Murat Yakin se retrouve dans le groupe A avec l’Allemagne, pays-hôte, ainsi que l’Écosse et la Hongrie. Moins bonne équipe qualifiée directement par le biais du tour préliminaire, les Helvètes auraient pu hériter d’une poule bien plus compliquée.

La Nati a les moyens de passer le cap et de se qualifier pour les 8es de finale de la compétition, selon son ancien entraîneur-assistant Michel Pont : « Si l’équipe de Suisse est à son niveau, si elle est ambitieuse et si elle a le feu sacré, l’Allemagne est jouable. Toute la pression sera sur cette équipe, qui n’a plus rien à voir avec la grande Mannschaft. Une belle équipe de Suisse est tout à fait capable d’aller la titiller et de jouer à fond la première place. L’Écosse est une équipe qui nous convient tout à fait, car ça reste un football avec beaucoup d’intensité. Si la Suisse réussit à mettre le pied sur le ballon et à jouer techniquement comme elle est capable de le faire contre les équipes britanniques, je pense qu’il n’y a pas de problème pour passer cet obstacle. Ensuite, la Hongrie est une équipe qui a des hauts et des bas et qui peut battre n’importe qui. Mais j’ai envie de dire que ce n’est pas forcément les adversaires qui vont faire la différence, ça va être dans quel état est la Suisse, les joueurs ont tout dans les mains pour faire un grand Euro », analyse le Genevois, qui place l’Angleterre, l’Italie et la France parmi ses favoris pour la victoire finale.