Liga: Gérone s'impose sur la pelouse du Barça

Toujours aussi séduisant dans le jeu, Gérone a signé une victoire de prestige dimanche dans le derby catalan. Il s'est imposé 4-2 sur la pelouse du FC Barcelone et a repris seul la tête de la Liga.

Le rêve continue: à trois journées de la fin de la phase aller, le petit club catalan, racheté en 2017 par le City Football Group, la maison-mère émiratie de Manchester City, est premier de Liga devant les grands d'Espagne. Cette 13e victoire en 16 journées permet aux Gironistes de récupérer leur fauteuil de leader avec deux longueurs d'avance sur le Real Madrid, tenu en échec samedi par le Betis Séville (1-1), et sept sur l'Atlético Madrid (3e) et le Barça (4e).

Les visiteurs ont ouvert le score par leur buteur ukrainien Dovbyk (12e) avant l'égalisation de Lewandowski (19e). Ils ont repris l'avantage grâce à Miguel Gutierrez (40e) et l'entrant Valery a fait le break (80e), puis Gündogan a réduit la marque (92e) et Stuani a ajouté un quatrième but à quelques secondes du terme (95e).

/ATS