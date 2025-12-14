CHI de Bâle: succès de l'Allemand Richard Vogel

L'Allemand Richard Vogel, champion d'Europe en titre, a remporté sur United Touch le saut Coupe ...
CHI de Bâle: succès de l'Allemand Richard Vogel

CHI de Bâle: succès de l'Allemand Richard Vogel

Photo: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS

L'Allemand Richard Vogel, champion d'Europe en titre, a remporté sur United Touch le saut Coupe du monde lors du CHI de Bâle. Meilleur Suisse, Martin Fuchs s'est classé quatrième sur Lorde.

Le Zurichois s'est ainsi bien relancé dans la course à une participation à la finale de la Coupe du monde en avril à Fort Worth, au Texas. Fuchs semble avoir encore trouvé une nouvelle monture lui permet de viser de très bons résultats.

Gaëtan Joliat a été l'un des sept cavaliers, dont deux Suisses, à atteindre le barrage. Le jeune Jurassien (20 ans) a fini septième et ainsi marqué des points pour la troisième fois en trois participations à une épreuve de Coupe du monde.

Le Français Julien Epaillard a manqué le hat-trick sur les bords du Rhin. Victorieux sur Donatello en janvier 2025 et aussi en avril lors de la finale de la Coupe du monde, il était en route pour un nouveau succès, mais une erreur l'a fait devoir se contenter du cinquième rang.

/ATS
 

Actualités suivantes

Kent Farrington remporte le Grand Prix, Jason Smith cinquième

Kent Farrington remporte le Grand Prix, Jason Smith cinquième

Hippisme    Actualisé le 14.12.2025 - 17:08

Une deuxième finale du top 10 pour Scott Brash

Une deuxième finale du top 10 pour Scott Brash

Hippisme    Actualisé le 12.12.2025 - 23:10

La présence de Steve Guerdat, un « miracle » pour le CHI

La présence de Steve Guerdat, un « miracle » pour le CHI

Hippisme    Actualisé le 09.12.2025 - 08:49

Steve Guerdat à nouveau opéré du dos

Steve Guerdat à nouveau opéré du dos

Hippisme    Actualisé le 16.09.2025 - 08:55

Articles les plus lus

Swiss Equestrian suspend Pius Schwizer du cadre élite

Swiss Equestrian suspend Pius Schwizer du cadre élite

Hippisme    Actualisé le 20.08.2025 - 10:51

Steve Guerdat à nouveau opéré du dos

Steve Guerdat à nouveau opéré du dos

Hippisme    Actualisé le 16.09.2025 - 08:55

La présence de Steve Guerdat, un « miracle » pour le CHI

La présence de Steve Guerdat, un « miracle » pour le CHI

Hippisme    Actualisé le 09.12.2025 - 08:49

Une deuxième finale du top 10 pour Scott Brash

Une deuxième finale du top 10 pour Scott Brash

Hippisme    Actualisé le 12.12.2025 - 23:10

Pas de médaille pour Steve Guerdat

Pas de médaille pour Steve Guerdat

Hippisme    Actualisé le 20.07.2025 - 17:23

Swiss Equestrian suspend Pius Schwizer du cadre élite

Swiss Equestrian suspend Pius Schwizer du cadre élite

Hippisme    Actualisé le 20.08.2025 - 10:51

Steve Guerdat à nouveau opéré du dos

Steve Guerdat à nouveau opéré du dos

Hippisme    Actualisé le 16.09.2025 - 08:55

La présence de Steve Guerdat, un « miracle » pour le CHI

La présence de Steve Guerdat, un « miracle » pour le CHI

Hippisme    Actualisé le 09.12.2025 - 08:49

Pas de podium suisse

Pas de podium suisse

Hippisme    Actualisé le 01.06.2025 - 18:11

Fuchs gagne le GP d'Aix-la-Chapelle, Guerdat 3e

Fuchs gagne le GP d'Aix-la-Chapelle, Guerdat 3e

Hippisme    Actualisé le 06.07.2025 - 19:31

Pas de médaille pour Steve Guerdat

Pas de médaille pour Steve Guerdat

Hippisme    Actualisé le 20.07.2025 - 17:23

Swiss Equestrian suspend Pius Schwizer du cadre élite

Swiss Equestrian suspend Pius Schwizer du cadre élite

Hippisme    Actualisé le 20.08.2025 - 10:51