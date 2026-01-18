Un visa pour le Texas pour Steve Guerdat

Coup double pour Steve Guerdat à Helsinki ! Victorieux du Grand Prix doté de 250'000 euros ...
Photo: KEYSTONE/DPA/DAVID HAMMERSEN

Coup double pour Steve Guerdat à Helsinki ! Victorieux du Grand Prix doté de 250'000 euros, le Jurassien s'est qualifié dans la capitale finlandaise pour la finale de la Coupe du monde à Fort Worth.

Montant Iashin, Steve Guerdat a forcé la décision dans un barrage à sept pour cueillir son deuxième succès cette année sur le front de la Coupe du monde après sa victoire en janvier à Leipzig. Il l'avait également acquis avec Iashin.

Steve Guerdat sera le seul cavalier suisse en lice à Fort-Worth dans la mesure où Alain Jufer et Martin Fuchs ne feront pas le voyage même s'ils se sont également qualifiés. Au Texas, le Jurassien pourrait devenir le premier cavalier à remporter pour la quatrième fois cette finale.

/ATS
 

