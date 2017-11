Serge Pelletier à la barre du HCC

Le HC La Chaux-de-Fonds tient son nouvel entraîneur. Le club de hockey sur glace de Swiss League annonce samedi avoir engagé Serge Pelletier. Le Québécois de 51 ans, également au bénéfice d’un passeport suisse, a signé un contrat jusqu’au terme de la saison 2018/2019. Il prendra ses fonctions dès lundi aux Mélèzes.

Serge Pelletier est bien connu en Suisse. Il a coaché différentes équipes de National League comme Lugano et Zoug et a fait un aller-retour entre Fribourg-Gottéron et Ambri-Piotta. Il était sous contrat avec le club léventin jusqu’en 2016 mais a été limogé le 25 octobre 2015. Il était depuis sans club. C’est la première expérience du Québécois à la tête d’une équipe de Swiss League. /comm-jpp