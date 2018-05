L’exploit de la Suisse

Elle attendait cela depuis 30 ans et les Jeux olympiques de Calgary. Battre la Finlande n’était plus arrivé à l’équipe de Suisse de hockey sur glace depuis février 1988. La sélection de Patrick Fischer a bien choisi son moment pour signer cet exploit. Elle s’est offert le scalp de la sélection nordique 3-2 jeudi soir en quart de finale du championnat du monde au Danemark. Les Helvètes défieront le Canada samedi en demi-finale à 19h15.

La Suisse a profité d’un moment d’euphorie dans la deuxième période pour l’emporter. Menée depuis la 8e minute de jeu, elle a marqué trois buts en l’espace de 3’55’’. Enzo Corvi a égalisé à 1-1 à la 30e. Joël Vermin et Gregory Hofmann ont ensuite permis à la Nati de prendre l’avantage et de se détacher en 36’’ (33e et 34e). Malgré la pression finlandaise et la réduction de l’écart à la 49e, les Helvètes ont tenu le choc. Ils s’offrent donc un exploit de taille et tenteront d’aller décrocher une médaille, cinq ans après l’argent décroché en Suède. /msc