Nico Hischier porte la Suisse

Premier match et premiers coups d’éclat pour Nico Hischier. Le Valaisan de 20 ans s’est offert un triplé vendredi soir pour ses débuts internationaux. Il a permis à l’équipe de Suisse de hockey sur glace de dominer la France 6-0 à Sierre. Il s’agit du premier succès helvétique dans la phase de préparation aux championnats du monde. Les deux formations se retrouveront samedi à 18h à Genève pour une revanche.

Au cours des trente premières minutes, les Suisses ont étouffé les Français de Philippe Bozon. Avec un peu plus d'adresse devant le but, la partie aurait pu être pliée plus rapidement. La Suisse a finalement gagné largement, mais elle a connu un méchant coup de pompe en seconde partie de la deuxième période. Tout d'un coup, elle a été totalement étouffée par la pression française. Un spectacle étrange de voir une équipe si dominatrice se retrouver dans le rôle du dominé. Le portier Reto Berra s'est alors chargé d'assurer le travail pendant ces minutes difficiles. Le but précoce d'Hischier à l'entame de l'ultime période a permis aux Suisses de vivre une fin de match tranquille. /msc-ats