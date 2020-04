« Je ne croyais pas vraiment que c’était possible »

Sa carrière a pris fin le 29 février à l’issue du derby tessinois Lugano – Ambri. Ce match de National League s’est joué dans une ambiance toute particulière. La rencontre s’est tenue à huis clos, comme l’ensemble des deux dernières journées de la saison du championnat de Suisse de hockey sur glace. Un mois plus tard, Julien Vauclair a accepté, pour RFJ, de regarder dans le rétroviseur. Le Jurassien a patiné durant plus de 20 ans sur les glaces de tout le pays et même d’Amérique du Nord.