Promotion pour Ajoie

Le HC Ajoie va au bout de son rêve ! Il est devenu champion de Swiss League de hockey sur glace ce mercredi soir à Porrentruy. C’est même un coup double pour les Jurassiens qui obtiennent également une promotion en National League. La troupe de Gary Sheehan a pris la mesure de Kloten 5-4 après prolongation lors du 6e acte de la finale des play-off. Elle remporte ce duel 4-2 face à un ogre zurichois au budget trois fois plus important.





Mathias Joggi en héro



Ce 6e acte a été complétement fou. Il s’est joué sur un rythme effréné durant les deux premières périodes. Jurassiens et Zurichois n’ont pas calculé leurs efforts et se sont répondus du tac au tac. Le HCA a mal géré ses entames de tiers en encaissant le 1-0 à la 2e puis le 2-2 à la 22e. Mais il a toujours su répondre à son adversaire. Frossard et Devos ont répliqué à l’ouverture de la marque en l’espace de 1’24’’ dans la 1re période. Devos, encore, et Hazen ont remis le navire ajoulot à flot dans le tiers intermédiaire alors qu’il était au bord du naufrage en étant mené 4-2. Et la délivrance est finalement venu d’un but tombé de nulle part, à 22h42, de la canne de Mathias Joggi, le héro du soir.