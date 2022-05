La MySports League change de nom

La plus haute ligue amateur du hockey sur glace suisse prend un nouveau nom. Connue depuis cinq ans sous l'appelation MySports League, la 3e plus haute ligue du pays, où évoluera le HC Franches-Montagnes dès la saison prochaine, se nommera désormais la MyHockey League. L'annonce a été faite ce mardi. Le contrat de sponsoring qui liait la Fédération suisse de hockey sur glace et l’Association de réseaux de communication arrive à échéance. L'assemblée des délégués de la Regio League a intronisé le nouveau nom à une forte majorité. /ATS-fwo