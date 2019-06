Stéphane Cattin quitte Swiss-Ski

Le directeur du ski alpin de Swiss-Ski s’en va. Stéphane Cattin, en poste depuis fin 2015, a présenté sa démission. La Fédération l’a annoncé ce mardi. Le quinquagénaire, originaire du Jura bernois, évoque des raisons familiales.





Record de médailles

L'habitant de Renan a contribué au plus beau chapitre de l’histoire du ski alpin helvétique depuis la fin des années 80. Il a fêté la conquête de 18 médailles, aux Championnats du monde de 2017 et 2019, et aux Jeux olympiques de PyeongChang en 2018. Les skieurs suisses ont notamment remporté sept médailles aux Championnats du monde de St-Moritz en 2017, un record depuis 1989.

Swiss-Ski n’a pas encore désigné son successeur au poste de directeur du ski alpin. /mmi