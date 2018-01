Timéa Bacsinszky n’ira pas à l’Open d’Australie

Dans la pléiade de forfaits pour l’Open d’Australie qui ouvre la nouvelle saison de tennis, Timéa Bacsinszky s’est ajoutée à la liste des grands absents. Blessée à la main l’été dernier, la joueuse Vaudoise ne s’estime pas encore prête pour disputer un tournoi du Grand Chelem.

"Comme prévu, j'ai pu reprendre l'entraînement à 100% depuis Noël et ma main réagit très bien, ce qui me réjouit beaucoup. Malheureusement, il va quand même me manquer quelques jours pour être prête pour l'Open d'Australie", explique Timéa Bacsinszky ce vendredi matin sur son site internet.

Elle devrait donc faire son retour à la compétition à St-Pétersbourg fin janvier et devrait être apte à disputer le 1er tour de Fed Cup en République Tchèque les 10 et 11 février. Actuellement 39e mondiale, la Suissesse pourrait perdre sa place dans le top 40 en raison de ce forfait. /jpi