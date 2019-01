Roger Federer perd sa couronne à Melbourne

Roger Federer stoppé en huitièmes de finale à l’Open d’Australie de tennis. Le Bâlois, double tenant du titre à Melbourne, a été éliminé dimanche par le jeune Grec de 20 ans Stefanos Tsitsipas. Au terme d’un duel haletant et indécis, le Suisse s’est incliné 6-7 (11/13) 7-6 (7/3) 7-5 7-6 (7/5) après 3h45 de jeu.

Face à l’une des étoiles montantes du tennis, Roger Federer s’est montré trop fébrile en coup droit avec pas moins de 40 fautes directes. Il a également raté le coche sur les points importants avec aucune balle de break concrétisée sur les douze qu’il a obtenues.



A l'issue du tournoi, Roger Federer a annoncé son intention de jouer cette année sur terre battue. Il reviendra donc à Roland-Garros au printemps prochain après une absence de quatre ans. « La décision a été actée il y a quelques jours, précise-t-il. Il y a deux raisons pour arrêter un tel choix : j'ai envie de me faire plaisir à nouveau sur terre battue et je n'ai plus besoin d'un long break avant la saison sur gazon »./ats-jpp