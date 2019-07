Roger Federer au rendez-vous des demies

On commence à avoir l’habitude, mais les chiffres de Roger Federer donnent toujours plus le tournis. Le Bâlois s’est qualifié ce mercredi soir pour ce qui sera sa 13e demi-finale à Wimbledon, signant au passage sa 100e victoire sur gazon londonien. Affolant. Pour s’offrir ces statistiques royales, le Maître a dû batailler ferme face à un très bon Kei Nishikori pour l’emporter finalement en quatre manches 4-6 / 6-1 / 6-4 / 6-4. Le Japonais a été étincelant et très offensif dans le premier set avant de subir la vive réaction du Suisse dans la deuxième manche. Roger Federer a ensuite maintenu un niveau de jeu élevé face à la belle combativité de son adversaire qui tombe, comme l’an dernier, en quart de finale du tournoi anglais. L’homme aux 20 titres du Grand Chelem retrouvera vendredi en demi-finale son éternel rival Rafael Nadal qui a dominé l'Américain San Querrey 7-5 / 6-2 / 6-2. Plus tôt dans la journée, le numéro 1 mondial Novak Djokovic et l’Espagnol Roberto Bautista Agut se sont qualifiés pour le dernier carré qui pourrait donc réunir les trois premiers joueurs de la hiérarchie mondiale. /jpi