Belinda Bencic affrontera la numéro un mondiale

Belinda Bencic (WTA 12) est en huitièmes de finale de l'US Open sans avoir dû livrer une longue bataille. La St-Galloise a profité du forfait de son adversaire Anett Kontaveit (WTA 21). Avec cette qualification, elle relèvera ce lundi l'un des plus beaux défis de sa carrière. La Saint-Galloise affrontera la no 1 mondiale et tenante du titre Naomi Osaka à New York. La Japonaise a, en effet, laissé une formidable impression samedi soir face à Coco Gauff (WTA 140). Elle a gagné ainsi les huit derniers jeux du match pour conclure avec un sec 6-3 6-0 en 65 minutes. Si Naomi Osaka s'avance comme la favorite de ce huitième de finale, Belinda Bencic aura certainement une belle carte à jouer. /ats-jha