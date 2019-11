Roger Federer trébuche d’entrée

Le Maître a été surpris dès son entrée en lice sur les bords de la Tamise. Roger Federer (no 3) a été dominé par Dominic Thiem (no 5) dimanche soir aux Masters de tennis de Londres. L’Autrichien s’est imposé en deux sets 7-5 7-5 après 1h41’ de jeu dans cette rencontre du groupe Björn Borg. Le Rhénan n’a jamais semblé dans le rythme dans cette partie, subissant trop souvent les assauts d’un Dominic Thiem agressif. Roger Federer se retrouve déjà dos au mur dans le tournoi londonien. Il est désormais contraint de dominer l’Italien Matteo Berrettini (no 8) mardi et le Serbe Novak Djokovic (no 2) jeudi s’il entend s’inviter dans le dernier carré. /ygo