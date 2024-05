Alexander Zverev beaucoup trop fort pour Rafael Nadal

Il n’y a pas eu de miracle pour Rafael Nadal (ATP 275) à Roland-Garros. Victorieux à 14 reprises du tournoi, l’Espagnol s’est incliné 6-3 7-6 (7/5) 6-3 devant le no 4 mondial Alexander Zverev.

Malgré un niveau de jeu bien supérieur à celui qu’il avait présenté ce printemps à Barcelone, à Madrid et à Rome et même s’il a servi pour le gain du deuxième set, Rafael Nadal est resté loin du compte dans cette rencontre longue de 3h05’. Sa 'malchance' fut d’affronter lors de ce premier tour l’homme qui pratique sans doute aujourd’hui le meilleur tennis sur terre battue. Titré il y a huit jours à Rome, Alexander Zverev a livré une performance XXL pour ne laisser aucun espoir à Rafael Nadal. Un Nadal que l’on sentait vraiment prêt à s’engouffrer dans la moindre ouverture.

Alexander Zverev le favori no 1

L’Allemand est devenu le troisième homme à battre Rafael Nadal à Roland-Garros après Robin Soderling et Novak Djokovic. Même s’il a traversé des instants difficiles, la maîtrise qu’il a témoignée face à un 'bon' Rafael Nadal le place aujourd’hui comme le favori no 1 du tournoi. Celui qui est considéré comme le plus fort joueur en activité à n’avoir encore jamais remporté un tournoi du Grand Chelem peut vraiment croire en son étoile. Avec cette victoire, il a aussi effacé le souvenir de la demi-finale 2022 face à ce même Nadal qu’il avait terminée en chaise roulante après s’être fracturé la jambe au cœur d’un combat homérique.

Après la rencontre, Rafael Nadal s’est, comme devant la presse samedi, laissé une – petite – possibilité de rejouer ce tournoi en 2025. 'Je me sens beaucoup mieux physiquement qu’il y a deux mois', indique-t-il. Il lui a manqué sans doute un ou deux tours bien plus abordables pour monter en puissance avant de défier un homme de la trempe d’Alexander Zverev. Il reviendra cet été à Roland-Garros à l'occasion du tournoi olympique. Médaillé d'or à Pékin en 2008, le Majorquin pourra nourrir certaines ambitions à condition que son physique ne le lâche pas.

/ATS