Benoît Gogniat va quitter la présidence du VFM

Le Volleyball Franches-Montagnes sera dirigé par une nouvelle tête. Actif au comité depuis la fondation du club jurassien il y a 25 ans, Benoît Gogniat a fait part de sa décision de quitter la présidence et le comité à la fin de la saison, soit au 30 juin. Un choix dont il avait déjà fait part lors de la dernière assemblée générale. Pour garantir la transition, il gardera la responsabilité des secteurs qu’il dirige aujourd’hui, jusqu’au 31 décembre 2017 au plus tard. C’est ce qu’a annoncé le VFM dans un communiqué jeudi soir. Le nom de son successeur pourrait être annoncé prochainement. Par ailleurs, le comité sera étoffé, de même que l’équipe de bénévoles qui œuvrent à la conduite des activités du club, des minis aux actifs amateurs, en passant par le centre de formation et la Ligue A.

La confiance à Romeu Beltramelli Filho

Du côté de la Ligue A justement, le Volleyball Franches-Montagnes prépare d’ores et déjà la saison prochaine. Et le club mise sur la continuité. Aussi bien l'entraîneur Romeu Beltramelli Filho que le préparateur physique Oscar Burillo seront toujours aux commandes de l’équipe féminine la saison prochaine. Des contrats devraient être renouvelés rapidement du côté des joueuses et des nouveaux contacts sont en cours. « L’objectif est, dans les limites du budget, de construire une équipe aussi ambitieuse et compétitive que ces dernières saisons », souligne le club taignon dans son communiqué. /comm+emu