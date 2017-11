Communication verrouillée au VFM

Un changement de communication pour enlever de la pression sur ses joueuses. C’est la mesure prise dimanche par le Volleyball Franches-Montagnes. Le club jurassien de Ligue A en a décidé ainsi après avoir subi sa 5e défaite consécutive en championnat. Concrètement, seul le président répondra désormais aux questions des journalistes. « Les joueuses sont jeunes, nous voulons les protéger », explique Loïc Chapuis. Le nouvel homme fort du VFM précise que cette décision doit aussi permettre à l’entraîneur de « se concentrer pleinement sur son travail de coach et non son travail avec la presse ». Pour une durée indéterminée, Romeu Filho et ses filles ne s’exprimeront donc plus dans les médias. Est-ce une mesure de crise ? « Non », clame le président du Volleyball Franches-Montagnes. « C’est pour protéger le vestiaire au maximum », argumente Loïc Chapuis.

De la patience

Côté sportif, le successeur de Benoît Gogniat ne se montre pas surpris par le mauvais début de saison de ses protégées. Le VFM ne compte qu’un succès après six journées et figure à la 8e place du classement de Ligue A, un point au-dessus de la zone rouge. Loïc Chapuis l’explique par la jeunesse de l’effectif. « Il y a beaucoup de joueuses qui sont titulaires alors qu’elles ne l’ont jamais été. On voit déjà une forte progression », constate le citoyen de Courgenay. Pour lui, « la mayonnaise va prendre et l’équipe va monter en puissance au fil des matches ». Il réclame désormais de la patience. /msc