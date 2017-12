Le VFM chute de peu dans un derby à suspense

Le Volleyball Franches-Montagnes n’arrive pas à renverser le NUC. Il a vu la formation neuchâteloise l’emporter 3-2 mercredi soir aux Breuleux en Ligue A. Les filles de Romeu Filho ont été dominées 28-26, 23-25, 25-20, 21-25 et 15-11. Elles voient leur mauvaise série se poursuivre avec désormais cinq défaites de rang en championnat. Mais le point glané permet tout de même aux Taignonnes de quitter la zone rouge. Le VFM grimpe à la 8e place et compte un point d’avance sur la barre. Il subit, par contre, son 2e revers de la saison face au NUC.

Des débats très équilibrés

Ce duel a livré tout ce qu’on attend d’un derby : du suspense, des revirements, de la tension et des points âprement disputés dans une ambiance festive. Le VFM et le NUC ne se sont pas lâchés d’un pouce dans les deux premiers sets. L’écart entre les deux équipes n’a jamais dépassé trois points. Lorsqu’une formation pensait prendre le match à son compte, elle était ramenée sur terre par son opposante. Si les Jurassiennes et les Neuchâteloises auraient pu soigner leurs réceptions et leurs services, elles ont livré une bataille pleine d’énergie. Le VFM s’est offert trois balles de set dans la première manche sans parvenir à conclure. Le NUC a su saisir sa première opportunité. Les filles de Romeu Filho en ont fait de même ensuite pour revenir à 1-1.

Tiana Dockery fait pencher la balance

C’est alors que la troupe visiteuse a connu son meilleur passage. Elle a pu s’appuyer sur un bloc efficace pour empocher la 3e manche. Surtout, elle a affiché plus de constance que son adversaire. Le NUC a aussi pu compter sur une Américaine au-dessus du lot. Tiana Dockery a été l’élément clé de ce duel. Ses partenaires l’ont cherché à chaque fois qu’elles étaient en difficulté. Et, la plupart du temps, ça a payé avec des attaques dévastatrices. Le VFM s’est accroché pour rehausser son niveau de jeu dans le 4e set. Porté par son public, le collectif franc-montagnard a signé un partiel de 6-0 pour cueillir une deuxième égalisation. Peut-être émoussé par ce nouveau retour, le VFM n’a pas su tenir la distance dans le tie-break. Le NUC a affiché une plus grande maîtrise. Et avec Tiana Dockery dans ses rangs, il a pu conclure sur sa 2e balle de match. /msc