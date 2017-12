Un fan’s club officiel pour le VFM

Le Volleyball Franches-Montagnes tient son fan’s club. Au terme de leur assemblée constitutive le 27 décembre dernier, les Vaillant’s 17 sont devenus les premiers supporters officiels du club jurassien de Ligue A. Le comité est composé de cinq membres et présidé par Fabian Zürcher. Il s’agit de nouveaux supporters qui suivent l’équipe depuis le début de la saison et qui ont attrapé le virus du volleyball. Le fan’s club est ouvert à tout le monde. Une petite cotisation sera sans doute de mise. Les statuts seront rédigés en début d’année, mais ses buts seront principalement l’organisation de déplacements, la création de tifos et de nouveaux chants, ou encore d’assurer une présence dans les diverses manifestations de la région.

Le VFM et son président, Loïc Chapuis, se réjouissent de cette initiative. Le club taignon espère ainsi avoir plus de visibilité pour attirer de nouveaux spectateurs aux matches et aussi renforcer le lien entre le public et les joueuses. /emu