Il n’y a pas eu de miracle pour le Volleyball Franches-Montagnes mercredi soir. Privé de sa passeuse Jurja Vlasic et de sa libéro Manon Nicolet, le VFM a été dominé par Lugano 3-0 au Tessin. Les Jurassiennes ont perdu ce 3e et dernier acte de la finale pour la 5e place de Ligue A 25-22, 25-15 et 25-21. Elles échouent au 6e rang final de la saison. Les protégées d’Olivier Lardier ne joueront pas de Coupe d’Europe la saison prochaine. /msc