« Moyens, résultats, on est très loin de tout »

C’est sans langue de bois qu’Olivier Lardier a dressé un premier bilan de la saison du Volleyball Franches-Montagnes. Après une ultime défaite à Lugano mercredi soir en match de classement, le VFM termine à une triste 6e place en Ligue Nationale A et sera privé de coupe d’Europe la saison prochaine. « Pour être clair, ma venue était liée à des résultats et des moyens qui permettaient d’assouvir ces ambitions. Et aujourd’hui on est très loin de tout », ose sans détour l’entraîneur du VFM. « Mais il y a aussi des motifs de satisfaction hors sportif comme le travail mis en place par le comité et le travail autour de l’image de l’équipe, du comportement, bref ce que qui avait fait défaut la saison dernière. » Le technicien français, encore sous contrat, a également laissé planer le doute sur son avenir qui fera l’objet de discussions prochainement.