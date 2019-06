Trois étrangères au VFM

Le Volleyball Franches-Montagnes fait son marché à l’Est et outre-Atlantique. Il a engagé trois nouvelles joueuses pour le prochain championnat de Ligue A. Le VFM l’annonce ce vendredi sur son site internet. Le club jurassien comptera sur les services de la Bosnienne Milana Bozic et des Américaines Emmaline Willis et Naya Crittenden. Il cherche encore deux joueuses, une centrale et une ailière, pour compléter son contingent.





Une passeuse, une centrale et une diagonale

Milana Bozic est présentée comme « un diamant à façonner ». Cette passeuse de 19 ans va vivre sa première expérience à l’étranger. Malgré son jeune âge, elle fait déjà partie du cadre de sa sélection nationale.

Emmaline Willis découvrira l’Europe dans les Franches-Montagnes. Cette centrale de 22 ans débarque du Colorado et de la ligue universitaire américaine. Elle est décrite comme une joueuse « très offensive et efficace au bloc ».

Naya Crittenden connaît, elle, déjà le continent européen pour avoir évolué en Italie et en Hongrie. A 24 ans, cette diagonale doit apporter son leadership au VFM. Le club jurassien la voit comme une fille « très rapide, dynamique, athlétique et possédant un bloc très solide ». Elle a été sacrée deuxième scoreuse du championnat hongrois la saison dernière. /msc