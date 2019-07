Le VFM boucle son recrutement

Le Volleyball Franches-Montagnes a annoncé ce vendredi l’arrivée de deux recrues étrangères. Sara Dukic, centrale slovène de 23 ans (1m85) qui évoluait la saison passée à Glaronia en LNB avec l’ex-entraîneur du VFM Romeu Filho, s’est engagée pour une saison. Elle va donc découvrir la Ligue Nationale A avec le club franc-montagnard.

L’Espagnole Bely Nsungimina Meñana va vivre sa première expérience à l’étranger. Cette diagonale de 25 ans et de petite taille (1m71) joue en Superliga depuis l’âge de 15 ans. Grâce à son explosivité, elle dispose d’une belle cote de popularité dans son pays où elle fait les beaux jours de la sélection nationale. « Opérée à un pouce au printemps, elle arrivera à Saignelégier avec une quinzaine de jours de retard sur ses coéquipières, profitant de son équipe nationale pour terminer sa convalescence et lancer au mieux sa préparation », précise le VFM dans un communiqué.

« Ces deux dernières arrivées viennent boucler un recrutement de qualité. C'est une équipe jeune, certes, avec une complémentarité intéressante et prometteuse et avec un potentiel de développement certain », selon le manager LNA Thomas Gerber. /comm+jpi