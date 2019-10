Le pari de la jeunesse du VFM

La jeunesse prend le pouvoir au sein du Volleyball Franches-Montagnes. Le VFM se lance dans un nouveau championnat de Ligue A ce week-end. Les Taignonnes disputeront leur premier match de la saison dimanche à Aesch à 17h avec un effectif largement remanié. Il ne reste en effet que trois filles du précédent contingent : Manon Nicolet, Coralie Varé et Larissa Rothenbühler. Neuf nouvelles joueuses ont débarqué cet été dans le Jura, dont cinq étrangères et trois retours : Taryn Sciarini, Solenn Fabien et Lara Gerber. « C’est presque des coups de chance de garder des étrangères pour plusieurs saisons », relate Thomas Gerber. Ce contingent affiche une moyenne d’âge de 21,6 ans. « C’était une volonté de notre part », poursuit le nouveau manager de la Ligue A franc-montagnarde.