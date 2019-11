VFM dominé par le NUC

Le premier derby de l’Arc jurassien de la saison a tourné court dimanche en Ligue A féminine de volleyball. Devant 1'100 spectateurs à La Riveraine, Le NUC – Neuchâtel Université Club - a disposé de Volleyball Franches-Montagnes, 3-0 (25-15 25-18 25-22). Les Jurassiennes ont été inférieures dans tous les domaines ; elles n’ont jamais vraiment réussi à inquiéter les Neuchâteloises.

Les trois sets se sont déroulés selon le même scénario. A chaque fois, le NUC a fait la course en tête dès le premier échange. Dans la première manche, les filles d’Olivier Lardier perdaient ainsi 8-3, puis 16-8, elles n’ont jamais réussi à refaire surface. Bis repetita dans la manche suivante que les Neuchâteloises entamaient par un sec 5-0 pour ne plus lâcher leur os. Le VFM s’enfonçait encore.

Mené deux sets à zéro, les Francs-Montagnardes ont eu un sursaut d’orgueil dans la manche décisive. Elles ont profité des changements intervenus dans le six de base adverse pour réussir à mener au score pour la seule unique fois de la soirée par 17-16. Mais tout est rentré dans l’ordre par la suite. Champion de Suisse en titre, le NUC était tout simplement plus fort et le VFM doit encore réviser sa copie : le club jurassien est capable de mieux. L’entraineur Olivier Lardier en est persuadé. /mne