Le VFM au repos forcé

On ne jouera pas en Ligue A de volleyball ce week-end en raison du coronavirus. Swiss Volley annonce jeudi avoir repoussé jusqu'aux 17 et 18 mars le début des demi-finales des play-off, qui se disputeront en outre au meilleur des trois matches et non plus au meilleur des cinq, ainsi que les matches de classement pour les rangs 5 à 8. Cette dernière mesure touche le Volleyball Franches-Montagnes qui devait affronter Lugano au Tessin dimanche à 17h30 lors du premier acte des demi-finales pour la 5e place.

Une nouvelle assemblée extraordinaire de Swiss Volley est d'ores et déjà prévue le 14 mars afin de débattre des répercussions des prochaines décisions du Conseil fédéral. /comm-emu